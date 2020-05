Huren kwijtgescholden en vijf miljoen euro extra voor sportsector

Het bedrag van 5,3 miljoen euro is afkomstig uit de Noodkas Corona en is een aanvulling op de steun die al vanuit het Rijk wordt geboden.

Extra steun

De eerste 2 miljoen euro wordt op zeer korte termijn gegeven aan organisaties die cruciaal zijn voor het Amsterdamse sportaanbod en die in acute problemen zijn gekomen. Het andere deel van het geld volgt in het najaar, als er een nauwkeuriger beeld is van de schade voor de sportsector. Sportverenigingen en -aanbieders die hier een beroep op willen doen, kunnen onder voorwaarden een aanvraag doen voor de financiële steun.

'Een aantal aanbieders is echt in zwaar weer gekomen en dat heeft gevolgen voor de sportinfrastructuur van onze hele stad. Het is in het belang van heel Amsterdam dat het huidige sportaanbod in stand blijft en daarom wil ik zoveel mogelijk voorkomen dat er sportaanbieders omvallen', aldus wethouder Simone Kukenheim (Sport).