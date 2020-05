Sekswerkers willen niet wachten: 'Er wordt met twee maten gemeten'

Sportscholen en sauna's mogen vanaf 1 juli weer open, kappers en masseurs zijn zelfs sinds 11 mei alweer aan het werk. Maar de sekswerkers, een beroepsgroep die in Amsterdam altijd prominent aanwezig is, moeten wachten tot 1 september. Onterecht, vinden ze.

Belangenvereninging Red Light United diende afgelopen week een protocol in om weer open te kunen. In het voorstel staat onder meer dat orale seks en zoenen niet is toegestaan en dat zowel de klant als sekswerker latex handschoenen en een mondkapje draagt. Maar vooralsnog blijft de datum van 1 september staan.

'Bij doggy style zijn onze hoofden verder van elkaar verwijderd dan als een kapper mijn pony aan het bijknippen is', zegt sekswerker Moira Mona. 'En ik weet ook niet hoe een acupuncturist dat doet, gaat die dan een potje lopen darten of hoe zit dat?'

'Ik had iemand aan de telefoon die het niet meer zag zitten, want er is gewoon geen uitzicht'

'We doen ontzettend ons best om ervoor te zorgen dat de herstart vervroegd kan worden', legt Meppelink uit. 'Ook omdat heel veel sekswerkers momenteel tussen wal en schip vallen met betrekking tot compensatie van hun inkomstenverlies. We hopen dat de overheid bereid is om naar ons te luisteren.'

Extra zorg van de sekswerkers is dat veel collega's op dit moment, ondanks het verbod, gewoon blijven doorwerken. Mona: 'Ik maak me echt zorgen om vriendinnen die nu nog doorwerken. Ook om hun mentale gezondheid. Ik had iemand aan de telefoon die het niet meer zag zitten, want er is gewoon geen uitzicht.'

'Dat doorwerken gebeurt volledig uit zicht. Met alle gevaren en gezondheidsrisico's van dien', zegt Meppelink. 'En hoe langer deze situatie duurt, des te groter zal dat circuit worden.'