Gewonde bij steekpartij in Vondelpark

Bij een steekpartij in het Vondelpark, ter hoogte van de Amstelveenseweg, is vannacht een gewonde gevallen.

Rond 1.20 uur werden er meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. Het slachtoffer had meerdere steekwonden. 'Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar maar had snel hulp nodig', schrijft de politie op Facebook.

De recherche en forensische opsporing hebben vannacht onderzoek gedaan in het park. Wat de aanleiding is geweest van deze steekpartij is nog onbekend. De recherche heeft de zaak in behandeling.

Volgens degene die 112 belde waren er al meerdere mensen voorbij gefietst zonder te helpen. 'Wij willen deze melder nog bedanken dat hij wel direct 112 heeft gebeld', laat de politie weten. 'Wie weet hoe het voor het slachtoffer was afgelopen als deze melder ook was doorgefietst.'

De politie is nog op zoek naar getuigen.