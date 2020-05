Meerdere mensen op een boot vanaf maandag toegestaan, als je maar 1,5 meter afstand houdt

In Amsterdam mogen vanaf maandag weer meer dan twee mensen op een boot door de grachten varen, als ze onderling tenminste anderhalve meter afstand houden. In de nieuwe noodverordening die 1 juni ingaat, geldt alleen dat afstandscriterium nog als norm; het verbod om met groepen in de in de openbare ruimte samen te komen, is komen te vervallen.

Tot nog toe mochten er maar twee mensen op een boot het water op, wat tot veel vragen en onduidelijkheid leidde. Volgens burgemeester Halsema is de nieuwe norm dan ook een verbetering. 'Er is nog maar één regel in de openbare ruimte: je houdt anderhalve meter afstand', aldus Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester. 'Dat geldt in de parken en dus ook op bootjes. Je moet anderhalve meter afstand houden, maar dan mag je dus met meer mensen op een bootje zitten.' Mensen die tot hetzelfde huishouden behoren hoeven de afstandsregel niet in acht te nemen; die mogen wel binnen de anderhalve meter van elkaar zijn. Heerlijk weer Het advies blijft wel om drukte te vermijden. Het wordt dit pinksterweekend heerlijk weer, en daarmee bestaat de kans dat het op sommige plekken toch weer erg druk wordt. Vorig week moesten handhavers en politie nog op verschillende plekken ingrijpen omdat het te vol werd en mensen onderling niet genoeg afstand bewaarden. Dat gebeurde onder andere in park Somerlust en het Marineterrein, maar vooral op de Bogortuin was het raak. 'Het lijkt erop dat mensen klaar zijn met anderhalve meter afstand houden', aldus een omstander.

In de Bogortuin en Somerlust, maar ook bijvoorbeeld in het Westerpark, zijn daarom cirkels aangebracht in de hoop dat mensen 'als vanzelf' afstand houden. Dat wordt ook wel nudging genoemd: aanpassingen in de openbare ruimte waardoor mensen, soms onbewust, gestimuleerd worden om zich aan de regels te houden. 'Het is niet de bedoeling dat de politie tot in het najaar overal op loopt te controleren, want we willen ook graag dat die gewoon boeven kunnen vangen', aldus Halsema. 'Daarom proberen wij nu vooral in de openbare ruimte aan te geven hoe je waar mag zitten, en dat doen we onder ander met dit soort cirkels.'

Maandag gaan alle versoepelingen in, en mag de Amsterdammer bijvoorbeeld ook weer een terrasje pakken. Maar dat zullen we de burgemeester nog niet zien doen: 'Ik denk dat ik maandag wel een beetje aan het werk zal zijn want het is natuurlijk toch een spannende dag.' 'Ik hoop echt van harte dat mensen gaan genieten, dat ze buiten zijn, maar dat ze drukke plekken echt vermijden en voorzichtig zijn. Want Amsterdam moet langzaam weer helemaal open kunnen en dat kunnen we alleen als we dat echt beheerst doen', zegt Halsema. Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester: