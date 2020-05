Celstraf voor bezit twintigduizend xtc-pillen

Een 39-jarige man is deze week veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, omdat hij ruim twintigduizend xtc-pillen in een auto vervoerde en er cocaïne in zijn huis lag.

Tijdens een verkeerscontrole in Amsterdam vonden agenten de xtc-pillen in een doos in de auto waarin de man reed. De pillen waren ongeveer 50.000 euro waard.

Garage

De man zei dat de auto niet van hem was en dat hij er alleen mee naar de garage zou rijden. Hij zou dan ook niet hebben geweten dat de doos in de auto gevuld was met xtc-pillen.

De rechter vond dat ongeloofwaardig. Zo was de doos niet dichtgemaakt en stond deze eerst in de kofferbak. De man heeft de doos zelf op de achterbank neergezet en zijn jas erop gelegd. Verder was hij volgens de agenten die de auto doorzochten nerveus.

cocaïnehandel

In zijn woning vond de politie meer dan een kilo cocaïne, een vacumeermachine, een drukpers, een weegschaal en verpakkingsmateriaal. Hij zei daarover zelf dat hij zich met cocaïnehandel bezig wilde gaan houden.

Volgens de rechtbank vormen MDMA en cocaïne een gevaar voor de volksgezondheid. 'De handel daarin gaat vaak gepaard met zware criminaliteit en de daaruit vaak voortvloeiende grote winsten leiden tot ondermijning van de samenleving en (overheids)instanties.'