Rondvaartschippers beginnen maandag, maar weten niet of dat mag

De rondvaartboten liggen door de coronamaatregelen nog altijd stil. Rederijen zeggen maandag, met maatregelen om anderhalve meter afstand te houden, weer te beginnen. Het is nog de vraag of dat toegestaan is.

Ze hebben een voorstel ingediend om op een veilige manier weer open te kunnen, maar dat is vooralsnog niet goedgekeurd. 'We wachten nog steeds op een concreet antwoord van de Veiligheidsregio', vertelt schipper Richard Bolhuis van Rederij 't Smidtje. 'We weten niks.'

Tussenschotten

Daarom hebben verschillende rederijen bekendgemaakt dat ze, als ze niks horen,op 1 juni weer varen. Bolhuis: 'Met uiteraard alle RIVM-regels in acht genomen.' Zo moeten klanten vooraf reserveren, zijn er tussenschotten geplaatst en mogen de stoelen bij het gangpad niet gebruikt worden. Wie binnenkomt wordt gevraagd handgel te gebruiken en ze mogen een mondkapje opdoen.

'We hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid, maar we hebben eigenlijk geen idee of dat is wat ze gaan goedkeuren', zegt Bolhuis. 'Er wordt niet gezegd dat het legaal is, er wordt ook niet gezegd dat het illegaal is. En er moet natuurlijk wel iets gebeuren.'

Noodverdordening

Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat er inderdaad nog geen duidelijkheid is over de rondvaartboten. Die duidelijkheid komt mogelijk in de nieuwe noodverordening. Die werd gisteren verwacht, maar is nog niet gepubliceerd.

Burgemeester Halsema liet gisteren in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester wel weten dat er in de openbare ruimte en dus ook op bootjes alleen nog de anderhalve meter afstand-regel geldt en dat er dus meer dan twee mensen op bootjes kunnen staan, als die bootjes groot genoeg zijn om afstand te houden. Dat ging echter over de pleziervaart.