Steekpartij in metro in West, twee verdachten aangehouden

In de metro in West heeft iets voor middernacht een steekpartij plaatsgevonden. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De steekpartij vond plaats op metrohalte Jan van Galenstraat. Toen de politie ter plaatse kwam werd het slachtoffer in eerste instantie niet aangetroffen.



Door een bloedspoor te volgen werd het slachtoffer iets later aangetroffen nabij het ziekenhuis. Het slachtoffer is aanspreekbaar.

De betreffende metro was doorgereden naar het metrostation Isolatorweg, waar de politie naartoe ging voor verder sporenonderzoek. Ook plaats delict in de Jan van Galenstraat bij het metrostation werd afgezet voor sporenonderzoek.