Politie intervenieert bij druk feestje in het Vondelpark

De groep hield zich niet aan het samenscholingsverbod, maar dat was in eerste instantie lastig te constateren voor de politie. 'Want telkens als we aankwamen gingen ze snel zitten', vertelt een woordvoerder van de politie.



'Collega's in burger hebben vervolgens kunnen constateren wat er daadwerkelijk gebeurde. Daarna zijn er meerdere eenheden in uniform langsgegaan.' Toen die arriveerden waren de feestvierders snel verdwenen. 'We hebben dan ook geen boetes uitgedeeld', aldus de politie.