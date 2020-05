'Advocaat Khalid Kasem beschuldigd van lekken naar Taghi'

Dat schrijft het AD. Politie en justitie zouden hiervan overtuigd zijn, laten bronnen rondom het onderzoek aan de krant weten.

In chatgesprekken die NRC Handelsblad donderdag publiceerde van de bende rondom Taghi, wordt gesproken over 'het broertje van Mussa'. Die zou informatie hebben gelekt. Meerdere bronnen bij politie, justitie en in de onderwereld bevestigen aan het AD dat met 'het broertje van Mussa' Kasem wordt bedoeld.

Grootschalig liquidatieonderzoek

Kasem was op dat moment de advocaat van Werner E., een van de hoofdverdachten in het grootschalige liquidatieonderzoek Koper26. Hij zou de informatie hebben gelekt aan Zakaria El H., een andere verdachte.

Omdat E. op het moment van het lek 'in beperkingen' zat, was het zijn advocaat niet toegestaan om met anderen dan zijn cliënt over de zaak te spreken.

Kasem ontkent de beschuldigingen. Tegen de krant zegt hij: 'Ik ontken expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad, daarom was ik ook zo geschokt over de publicatie. Het is mij een raadsel waar dit bericht vandaan komt. Het is in ieder geval niet gebaseerd op feiten.'

De Vries & Kasem

Kasem is onder meer bekend als woordvoerder van de familie van Abdelhak Nouri. Ook schreef hij een boek over de voetballer. In 2017 opende Kasem samen met misdaadverslaggever Peter R. de Vries advocatenkantoor De Vries & Kasem.



Gisteren werd bekend dat De Vries opstapt bij dat kantoor. Tegen De Telegraaf zegt hij dat het nieuws over Kasem daar niets mee te maken heeft. 'Over het waarom van mijn terugtreden als directeur geef ik volgende week uitleg.'