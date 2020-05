Boa's schrijven uit protest geen bonnen uit op 3 juni

Op 3 juni gaan de boa's opnieuw actie voeren. De hele dag zullen zij in de grote vier steden geen bonnen uitschrijven. De boa's voeren actie omdat ze vinden dat ze moeten kunnen beschikken over verdedigingsmiddelen als een wapenstok en pepperspray.

'Wij lopen een reëel risico op agressie en geweld', schrijven de Nederlandse BOA Bond en de vakbond BOA ACP in een persbericht. 'Ook al zou de back-up er razend snel zijn, in een paar minuten kunnen wij rake klappen oplopen. Helaas laten meerdere recente gebeurtenissen dat zien.'

De bonden doelen daarmee onder meer op de incidenten in Osdorp en IJmuiden. In beide gevallen werden boa's mishandeld door een een groep jongeren. 'Tijdens de coronacrisis zijn de risico’s nog groter dan gewoonlijk. Wij spreken nu immers per definitie groepen aan en moeten hoge boetes opleggen', zeggen de bonden. Dinsdag demonstreerden de boa's al op de Dam.

De roep om verdedigingsmiddelen duurt inmiddels al jaren. Ruim een jaar geleden ging burgemeester Halsema overstag en diende ze bij minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een aanvraag in om de boa's in Amsterdam van pepperspray te kunnen voorzien. Toch is dat tot op heden nog niet gebeurd en gaat dat voorlopig ook niet veranderen, zo lijkt het. Grapperhaus liet maandag nog weten dat boa's niet bewapend gaan worden. Op 4 juni hebben de boa-bonden een gesprek met de minister.