Niet weken, maar uren totdat gemeente 'terrasklachten' behandelt: 'Hoe informeler hoe beter'

De gemeente heeft bij de huidige klachtenprocedure zes weken de tijd om te reageren. Met dit nieuwe team is het streven om binnen 24 uur de lucht te klaren, al is Zuurmond redelijk fanatiek: 'Ik beloof niets, maar denk dat er in sommige gevallen binnen een half uur iemand aanwezig kan zijn.'

Klachten moeten nog steeds via de officiele wegen gemeld worden. Maar voordat er weken gewacht moet worden krijgt het 'snelklachtenteam' bericht. 'We wonen op allemaal verschillende plekken in de stad. We krijgen dan bericht in ons appgroepje en kijken dan wie er in de buurt is en erheen kan', legt Zuurmond uit.

Het team zal het hoogstwaarschijnlijk druk krijgen. De komende weken worden er namelijk honderden terrasuitbreidingen verwacht, nu horecazaken weer open mogen. Maar erg? Dat vindt Zuurmond het niet: 'zeker 's avonds kan je wel even je koffie laten staan en op de fiets springen.'