Buurt geschrokken van explosie Nieuw-West: 'Intense knal, het rook naar buskruit'

Tot kilometers van de broodjeszaak vandaan was de enorme knal te horen. 'Het klonk als een bom, of een auto die in de fik stond', zegt één van de bewoners van het pand tegenover de zaak. 'Ik zat met mijn koptelefoon achter mijn laptop en opeens horen we een enorme knal, mijn vrouw keek me geschrokken aan en we zijn direct naar buiten gegaan om te kijken. Er lagen overal scherven en er zat een gigantisch zwart gat aan de voorkant van het horecapand.'