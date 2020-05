Verontwaardiging over parkeerboete die automobilist na aanrijding kreeg

De aanrijding vond op 1 juni vorig jaar plaats. De bestuurder van de auto stopte om medische zorg aan de hond te verlenen en de eigenaar te kalmeren. Na tien minuten was de dierenambulance er en is hij vertrokken. Een paar dagen later kreeg hij een bekeuring thuisgestuurd.

Geen overmacht

De automobilist maakte bezwaar tegen de boete, maar de gemeente gaf hem ongelijk. Uiteindelijk stapte hij naar de rechter. De rechtbank stelde echter dat er geen sprake was van overmacht.

'Hoewel de rechtbank er begrip voor heeft dat eiser de eigenaar van de hond heeft willen ondersteunen en zich kan voorstellen dat het er niet van is gekomen om parkeergeld te betalen, staat vast dat eiser in elk geval vanaf het moment dat hij de auto heeft geparkeerd feitelijk en fysiek in staat was om parkeergeld te betalen', stelt de rechtbank in het vonnis.

Zonder pardon

Het vonnis, dat een rechter vandaag op Twitter publiceerde, leidt tot verbazing. ''In Amsterdam een dier aangereden? Eerst een parkeerkaartje kopen voordat je het dier en de eigenaar te hulp schiet - want anders krijg je zonder pardon een boete van 64,40 euro', schrijft internetexpert en jurist Danny Mekić. Een advocaat twittert dat de menselijke maat 'heel ver te zoeken is'.

De rechtbank schrijft in het vonnis ook dat er in parkeerbelastingzaken vrijwel geen ruimte is om af te wijken van de regels, die streng worden toegepast.