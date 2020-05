Wethouder Ivens: 'Minister Ollongren is gezwicht voor de investeerder'

'Je ziet dat er heel veel huurwoningen zijn, in Amsterdam zo'n 50.000, die voor gemiddeld zo'n 600 euro per maand verhuurd worden. Maar als er een nieuwe huurder in gaat, dat de huur in een keer naar 1500 euro gaat', vertelt Ivens tegen het tv-programma EenVandaag.

Minister Kajsa Ollongren deed eerder onderzoek naar mogelijkheden om zo'n huurstijging tegen te gaan, maar ze zegt tegen EenVandaag dat dat 'heel erg lastig' is. 'Want daar zit een mate van vrijheid in voor het sluiten van een contract. Dat geldt voor beide partijen, voor de verhuurder en de huurder. We willen ook dat er nog steeds investeerders zijn die zorgen voor extra woningen. '

Professionele investeerders zouden tegen Ollongren gedreigd hebben om grote bouwprojecten op te zeggen als ze niet zelf de huurprijs mogen bepalen. Volgens Ivens is Ollongren 'gezwicht voor de investeerder'. 'Vastgoedeigenaren willen winst maken ten koste van starters. En het lijkt erop dat ze het gevecht gewonnen hebben.'