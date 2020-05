Vrouw (28) neergeschoten op Verbindingsdam in Oostelijk Havengebied

Op de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied is vanmorgen rond half zes een 28-jarige vrouw neergeschoten. Het slachtoffer kon zelf de politie bellen.

De vrouw liep rond 05.30 uur met een vriendin vanaf de Borneolaan richting de Verbindingsdam om naar de zonsopkomst te kijken. Op de Borneolaan zien zij een man in een portiek staan die een verwarde indruk maakt. Hij roept iets naar hen in een andere taal.

Wanneer zij later op de Verbindingsdam aankomen, staat er ineens een man achter hen. Mogelijk is dit dezelfde man die zij op de Borneolaan zagen. De man schiet het slachtoffer vervolgens in haar onderlichaam en vlucht in een nog onbekende richting. Het slachtoffer is aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is op zoek naar getuigen. De verdachte is een man van rond de 20 jaar met een lichte huidskleur, laat de politie weten. Hij had een korte grijze broek aan en droeg sportschoenen en zwarte handschoenen. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen maar met 112 te bellen mocht iemand hem zien.