Ontslagbesluit brandweerman om lidmaatschap Hells Angels vernietigd

De brandweerman werd door het bestuur ontslagen omdat de motorclub strafbare feiten zou plegen en het lidmaatschap niet te verenigen zou zijn met zijn voorbeeldfunctie als hoofdbrandwacht. De veiligheidsregio had de man daarom ontslagen 'wegens ongeschiktheid'.

De brandweerman was al 25 jaar werkzaam bij de brandweer en was daarnaast 20 jaar lid van de Amsterdamse tak van de motorclub. Hij combineerde zijn taak als hoofdbrandwacht met de functie 'road captain' bij de Hells Angels, een bestuursfunctie.

In mei vorig jaar werd het besluit genomen om de brandweerman te ontslaan. Vanaf 23 mei 2020 had hij moeten vertrekken. De brandweerman zelf ging daar niet in mee en maakte bezwaar.

Besluit rechtbank

De rechter vond de zorgen van het bestuur 'niet onbegrijpelijk', maar stelde vast dat deze niet genoeg zijn geconcretiseerd. In de jaren dat de brandweerman lid was van de Hells Angels zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest. Ook was de rechter niet overtuigd van het verweer dat het lidmaatschap bij de motorclub schade zou kunnen toebrengen aan de brandweer. Om die reden is het ontslagbesluit vernietigd en moet het bestuur een nieuw besluit nemen.