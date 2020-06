Man opgepakt voor schietincident Verbindingsdam met willekeurig slachtoffer

De man werd door een arrestatieteam in een woning aan de Borneolaan aangehouden.

Het incident gebeurde gisterochtend rond half zes toen de vrouw met een vriendin vanaf de Borneolaan naar de Verbindingsdam liep om naar de zonsopkomst te kijken. Op de Borneolaan liep een man op straat. Hij oogde verward en riep iets in een buitenlandse taal naar het duo, dat daar verder niet op reageerde.

Willekeurig gekozen

Toen de twee vrouwen op de Verbindingsdam kwamen, stond er ineens een man achter hen, mogelijk dezelfde man die zij eerder op de Borneolaan hebben zien lopen. Hij had een vuurwapen in zijn hand en schoot één van de vrouwen in haar onderlichaam. De vrouw kon zelf de politie bellen. Ze lijkt een willekeurig gekozen slachtoffer.

Daarna ging de man er rennend vandoor in de richting van de Panamakade. De politie startte direct een grote zoekactie naar de dader.

Een uitgebreid onderzoek leidde de rechercheurs uiteindelijk naar een woning op de Borneolaan. Daar werd de verdachte maandagochtend rond 6.00 uur aangehouden. Bij doorzoeking van de woning troffen agenten ook een vuurwapen aan. Het wapen is in beslag genomen, de verdachte ingesloten voor nader onderzoek.