Verplicht mondkapje op pont: 'Ga je kijken hoe ik ermee zit te klooien?'

Zonder mondkapje kom je de pont vanaf vandaag niet op. En dus worden reizigers die geen mondkapje bij zich hebben, gewoon teruggestuurd. 'Ik ga ze dan maar even kopen.'

Vanaf vandaag zijn de coronaregels versoepeld. De terrassen mogen open, restaurants, theaters. Ook zal het aantal reizigers in het openbaar vervoer naar verwachting toenemen. Omdat de anderhalve meter afstand niet altijd gehandhaafd kan worden, moeten reizigers verplicht een mondkapje dragen.

Bij de meesten is die verplichting inmiddels wel bekend. Maar voor sommigen komt het moment toch onverwacht. 'Ik wist niet dat het vanaf vandaag geldt. Dus ik moet ze daar nu even kopen.' Een ander is net bezig een mondkapje op te zetten. 'Gaan jullie nu kijken hoe ik ermee zit te klooien?'