Start Keti Koti-maand op AT5

In aanloop naar deze dag vindt vanaf vandaag de Keti Koti-maand plaats. De hele maand juni zal zowel de stad als AT5 extra stilstaan bij het herdenken van de trans-Atlantische slavenhandel en de viering van de bevrijding daarvan.

De Memre Waka is de start van deze maand. Gewoonlijk loopt er een stoet mensen een herdenkingstocht langs grachtenpanden die een duidelijke connectie hebben met het slavernijverleden. Dit eindigt bij de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht, waar de bewindvoerder van de West-Indische Compagnie woonde.

Dit jaar zal de herdenkingstocht niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar zal er een aangepaste herdenking zijn in de ambtswoning. AT5 is erbij, de uitzending begint om 17.15u.

Keti Koti-maand op AT5

De aankomende weken duiken we net iets dieper dan normaal in het Amsterdamse slavernijverleden. Zo werd de eerste Keti Koti herdenking gehouden in het Krasnapolsky, woonden er in de 17e eeuw een groep vrije zwarte mensen in Amsterdam en portretteerden Rembrandt en zijn tijdgenoten deze Afro-Amsterdammers.

We staan stil bij verzetstrijders, wonen belangrijke ceremonies bij en bespreken wat voor invloed dit verleden heeft op Amsterdammers, vandaag de dag.

Herdenking in aangepaste vorm

Ook de Nationale Herdenking van het Nederlandse Slavernijverleden op 1 juli zal in aangepaste vorm zijn. De herdenking is zonder publiek en het Keti Koti festival is afgelast. De precieze invulling van de herdenking is nog niet bekend.