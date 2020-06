Voor de laatste keer het AT5 Nieuws met presentator

Het is vanavond de laatste keer dat het AT5 Nieuws in oude stijl te zien is, mét presentator die het nieuws vanuit de studio presenteert. Vanaf morgen zie je dagelijks de beste verhalen uit de stad gebundeld in het programma Amsterdam Vandaag, zonder presentator.

Voor het laatste nieuws van AT5 zetten de meeste mensen niet meer om 17.00 uur de tv aan. Het gros van ons publiek bereikt ons via site, app of social media. Vandaar dat we de vaste nieuwsuitzending in een ander jasje gaan steken. Met deze koerswijziging wil AT5 het Amsterdamse nieuws zo goed mogelijk bij zoveel mogelijk Amsterdammers terecht laten komen.

'Of je ons nu volgt via Instagram, regelmatig de site bezoekt of de tv aanzet; AT5 wil je op de best denkbare manier op de hoogte houden van wat er speelt in de stad. En daarom moet je jezelf af en toe opnieuw uitvinden', zegt adjunct-hoofdredacteur Helene Pronk.

Stijlbreuk

Pronk beseft dat het een forse stijlbreuk is. 'Dit was van oudsher een plek waar AT5-talent heel zichtbaar volwassen werd. Maar we leiden het gros van ons talent al jaren áchter de schermen op en daar gaan we uiteraard mee door. Ook creëren we ruimte voor meer onderzoek en omarmen we nieuwe, online vertelvormen waar we gezichten aan koppelen. Denk aan stories op social media, of explainers op onze site bijvoorbeeld.'

De laatste AT5 nieuws met presentator (dit keer Nejifi Ramirez) is vanavond om 17.00 uur te zien en wordt elk uur herhaald. De uitzending is ook op de site te zien.