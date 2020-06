Nachtwerkers nemen je mee door de stad in Nachtdienst

In Nachtdienst volgt Van de Pol drie personages gedurende één lange nacht tijdens hun werk. De film geeft een inzicht in hoe zij de nacht beleven en hoe er naar hun gekeken wordt vanuit een samenleving waarin overdag werken de norm is. Wat is precies de binding die zij met de nacht hebben? Waarom kiezen zij niet voor een 9.00 tot 17.00-baan? En wat heeft het voor gevolgen om vooral ’s nachts actief te zijn?

We zien Yuri tijdens een wilde nacht op zee als kapitein bij het Loodswezen in de haven van Amsterdam en IJmuiden. We gaan met uitgaansicoon Antonio naar een feest in Rotterdam waar hij als MC de avond host. En we vergezellen Harry tijdens een van zijn laatste nachten voordat hij zijn bakkerij op de Overtoom moet sluiten.