Schoten gelost in de Baarsjes, verdachten klemgereden

Buurtbewoners van de Baarsjes zijn vanavond opgeschrikt door een schietpartij. De politie heeft in totaal acht arrestaties verricht.

Het schieten heeft rond 19:00 uur aan de Admiralengracht plaatsgevonden, ter hoogte van de Pieter van der Doesstraat. Hierbij zijn voor zover bekend geen mensen gewonden geraakt, meldt een woordvoerder van de politie.

Kort daarna is een auto klemgereden op de Kingsfordweg en een tweede voertuig is staandegehouden op de A4. Alle inzittenden zijn aangehouden. Ook is er een arrestatie verricht op de kruising van de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg.

Een buurtbewoner van de Admiralengracht hoorde 'verschillende schoten en geschreeuw' waarna ze naar haar voordeur rende om te zien wat er gaande was. Op straat zag ze meerdere jongens wegrennen en veel angstige buurtbewoners.

Waarom er is geschoten is nog niet duidelijk, maar er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. De politie heeft verschillende gebieden tijdelijk afgezet voor onderzoek.