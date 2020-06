Amsterdammertje (2) gewond door achtergelaten gloeiende kolen

Een 2-jarig jongetje uit Oost heeft gistermiddag brandwonden opgelopen toen hij over nog gloeiende kolen liep. De kolen, die waarschijnlijk net daarvoor waren gebruikt voor een barbecue, lagen in het gras verscholen.

Dit gebeurde aan de Ouderkerkerplas. Het jongetje was aan het spelen met een bal toen hij met zijn handen in de hete kolen belandde. 'Toen begon hij opeens te schreeuwen', vertelt zijn vader die hem meteen naar het ziekenhuis bracht.

Hij is woedend over wat er is gebeurd. 'Mijn zoontje heeft brandwonden opgelopen, omdat een of andere idioot hier hete kolen heeft achtergelaten. Zoiets doe je toch niet?', vraagt hij zich af.

Brandwonden

Het jongetje heeft twee kleinere brandwonden op zijn rechterhand, acht brandwonden op zijn linkerhand en meerdere schroeiplekken en blaasjes op zijn voeten. Zijn vader gaat er melding van maken bij de politie. 'Ik hoop dat andere gezinnen dit niet hoeven mee te maken', vertelt hij.