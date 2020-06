Oproep burgemeester Haarlemmermeer aan demonstranten: 'Blijf twee weken thuis'

Burgemeester Marinane Schuurmans van Haarlemmermeer roept iedereen die gisteren aanwezig was bij de demonstratie op de Dam op om vrijwillig twee weken in quarantaine te gaan. 'Neem uw verantwoordelijkheid.'

'Ik maak me ongerust over het grote aantal mensen vanmiddag op de Dam tijdens de demonstratie', schrijft ze gisteravond laat op Twitter. 'Wanneer u daarbij aanwezig was, blijf twee weken thuis!'

Wie verkouden wordt of andere klachten krijgt, moet volgens Schuurmans de GGD bellen op het corona-telefoonnummer 0800-1202 en zich laten testen.

Superspreading event

Volgens Menno de Jong, virloog Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, kan de demonstratie een 'superspreading event' zijn. 'Een met SARS-CoV2 besmet persoon kan op de Dam veel anderen hebben geïnfecteerd', zei hij gisteravond tegen Het Parool. 'Wat er op De Dam is gebeurd, is een extra risico voor het opvlammen van het virus.'

Duizenden mensen demonstreerden gisteravond op de Dam tegen anti-zwart politiegeweld. Het aantal demonstranten was veel meer dan de autoriteiten hadden gedacht. Burgemeester Femke Halsema besloot om niet in te grijpen, omdat het dit tot veel onrust en misschien rellen had kunnen leiden. Ze krijgt veel kritiek op die beslissing.