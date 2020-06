Amsterdamse instellingen op zwart voor Black Out Tuesday

Verschillende Amsterdamse instellingen en bekende Amsterdammers spreken zich vandaag uit tegen institutioneel racisme. Met de online actie Black Out Tuesday tonen zij zich solidair met de zwarte gemeenschap. Onder andere de Melkweg, het Rijksmuseum en Ajax doen mee.

'Wij laten ons horen in de strijd tegen wereldwijd institutioneel racisme en vragen jou hetzelfde te doen', schrijft de Melkweg in een post op Facebook. 'Een dag om te luisteren, een dag om te bezinnen en een dag om in gesprek te gaan.'

Ook instellingen als het Stedelijk Museum en Paradiso hebben een zwarte afbeelding op hun sociale media-kanalen geplaatst. Net als diverse bekende Amsterdammers onder wie Donny van de Beek, Defano Holwijn, Geraldine Kemper en Henk Schiffmacher.

#TheShowMustBePaused

De online demonstratie wordt gepromoot via de hashtag #TheShowMustBePaused en #BlackLivesMatter. Het initiatief is afkomstig van de internationale muziekindustrie, naar aanleiding van de gewelddadige dood vorige week van George Floyd. De zwarte man kwam om door hardhandig politiegeweld in het Amerikaanse Minneapolis.

Gisteren verzamelden zich duizenden mensen op de Dam om te protesteren tegen anti-zwart politiegeweld.