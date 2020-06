Fractievoorzitter GroenLinks: 'Er waren veel mensen, daar was iedereen verbaasd over'

Fractievoorzitter Femke Roosma stond ook te demonstreren. 'Hard ingrijpen en mensen uiteen jagen, dat was echt alleen maar slechter geweest. Dat was echt niet coronaproof geweest, als je mensen uit elkaar had gejaagd.'

Volgens haar hielden de aanwezige demonstranten rekening met het afstand houden, al was dat wel moeilijk omdat er zoveel mensen waren. 'Maar mensen waren zich er wel heel erg bewust van. Er waren veel mensen, daar was iedereen verbaasd over.' Ze wil van burgemeester Femke Halsema weten hoe het kan dat er veel minder demonstranten verwacht waren.

Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat burgemeester Femke Halsema moet opstappen. 'We hebben sowieso een probleem in Amsterdam. Of, ik hoop het niet, er is over twee weken een uitbraak. Maar in ieder geval hebben we nu ontzettend veel moeite om mensen te vertellen dat ze zich wel aan de regels moeten houden.'