Jonge verdachten gezocht van overvallen op drogisterijen

De politie is op zoek naar twee jonge mannen die afzonderlijk van elkaar een overval gepleegd hebben op een drogisterij in Nieuw-West.

In de maanden december 2019 tot en met maart dit jaar werden er in dat stadsdeel acht drogisterijen overvallen. Voor twee van die overvallen zijn inmiddels een 14 en 18-jarige verdachte opgepakt. Maar in twee andere zaken is de politie nog op zoek.

In die zoektocht heeft de politie beelden vrijgegeven van de overval op de Etos aan de Pieter Calandlaan van 5 maart. Met een mes bedreigt de overvaller het personeelslid dat achter de kassa staat, waarna hij een greep uit de kassa doet. De overvaller droeg opvallende blauwe schoenen en was verder in het donker gekleed.

Mes op de keel

Ook een andere overval, op de Trekpleister op het Osdorpplein van 23 januari, is op beeld vastgelegd. De overvaller zet een mes op de keel van een medewerker en eist dat een collega de kassalade opent. De overvaller gaat er daarna op een damesfiets vandoor. Tijdens de overval droeg hij een opvallende witte sjaal voor zijn gezicht.

Mensen die de verdachten herkennen of die meer weten over de overvallen, kunnen zich melden bij de politie.