Boa's schrijven vandaag uit protest geen bonnen uit

Boa's schrijven vandaag in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag geen bonnen uit. Ze voeren actie omdat ze vinden dat ze moeten kunnen beschikken over verdedigingsmiddelen als een wapenstok en pepperspray. De Boabonden hebben morgen een gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie).

Ruim een jaar geleden ging burgemeester Halsema al overstag en diende ze bij minister Grapperhaus een aanvraag in om de boa's in Amsterdam van pepperspray te kunnen voorzien. Toch is dat tot op heden niet gebeurd.

De roep om verdedigingsmiddelen is weer actueel, nadat boa's werden mishandeld in Osdorp en IJmuiden. 'Tijdens de coronacrisis zijn de risico’s nog groter dan gewoonlijk. Wij spreken nu immers per definitie groepen aan en moeten hoge boetes opleggen', zeggen de bonden. Vorige week dinsdag demonstreerden de boa's al op de Dam.

De actie van vandaag wordt door de Boabonden omschreven als een waarschuwing voor minister Grapperhaus. Niet alleen wordt er niet gehandhaafd, maar vanochtend wordt er ook bij de Stopera en het Centraal Station door boa's gedemonstreerd.

Aankomende maandag debatteert de Tweede Kamer over verdedigingsmiddelen voor boa's.