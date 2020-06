Kickbokser Hesdy Gerges bekent alsnog cocaïnesmokkel

Dat meldt Het Parool. Gerges werd in 2010 in Antwerpen gepakt voor het invoeren van de coke. Hij bleef herhalen dat hij voor de lol was mee geweest op een weekendtrip en dat hij geen idee had dat er iets met drugs speelde. Volgens de krant bleef zijn familie hem geloven.

In zijn nieuwe biografie, opgetekend door criminoloog Frank van Gemert (Vrije Universiteit Amsterdam), geeft Gerges alsnog openheid van zaken. Terwijl hij aan zijn kickbokscarrière bouwt, klust hij ook bij in het criminele circuit. 'Spullen rijden, een beetje drugs verkopen', zoals hij het zelf omschrijft.

128 kilo cocaïne

In 2010 trekt hij met een groepje naar Antwerpen, om snel geld te verdienen. Ze moeten 128 kilo cocaïne uit een container uit Ecuador halen en deze aan de koper overdragen. Ze worden gepakt en berecht. Zelf bleef hij ontkennen en naar eigen zeggen begon hij op enig moment ook in zijn eigen onschuld te geloven. Ook voor de camera van AT5 hield hij in 2015 dat verhaal vol.

Uiteindelijk werd zijn straf omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor Gerges niet terug de cel in hoefde. Achteraf is hij blij dat hij in Antwerpen is gepakt. 'Als het was gelukt, dan ga je door, door, door. (..) Dan is het einde een lange gevangenisstraf of je wordt afgeknald.'