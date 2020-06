Werkgelegenheid regio Amsterdam krijgt zware klap, wel meer zorg- en overheidsbanen

Ondanks de vele steunmaatregelen van de overheid verwacht uitkeringsinstantie UWV dat een forse terugval in de werkgelegenheid onvermijdelijk is. In de regio Groot Amsterdam zal die terugval extra groot zijn, omdat er relatief veel mensen in sectoren werken die zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

Zo werkt 34 procent van alle werknemers in Groot Amsterdam (gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) als uitzendkracht, in de horeca, in de sector cultuur, sport en recreatie, de luchtvaart, de detailhandel (non-food) en in andere sectoren die veel last hebben van het coronavirus. Landelijk gezien ligt dat percentage op 32 procent.

Flexkrachten zijn kwetsbaar

In de detailhandel, de horeca en bij uitzendbedrijven werken ook nog eens veel mensen als oproepkracht, of hebben werknemers een tijdelijk contract. Volgens het UWV is de positie van flexkrachten op dit moment erg kwetsbaar.

Eerder liet het UWV al weten dat het aantal WW-uitkeringen in april met zesduizend is gestegen ten opzichte van een maand eerder. De coronacrisis heeft voor een groot deel voor die toename gezorgd, zo denk de instantie.

Iets meer dan een kwart van alle werknemers in de regio werkt in sectoren die weinig tot géén last hebben van de crisis. Het gaat om banen in sectoren als informatie en communicatie, het onderwijs en financiële instellingen.

Aanvragen voor bijstand

Logischerwijs ontstaan er momenteel juist meer banen in de zorg. Omdat mensen veel thuis zijn, wordt er meer online besteld en is er veel vraag naar pakketbezorgers. Ook bij overheidsinstanties neemt het aantal banen toe. Dat komt vooral omdat er meer aanvragen voor ondersteuning en bijstand gedaan worden.