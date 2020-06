Weekendafsluiting kruising Tweede Hugo de Grootstraat-Nassaukade: 'Het was gewoon de hoogste tijd'

Adriaanse geeft de oude en nieuwe situatie weer. 'In de oude situatie reden de fietsers mee met het autoverkeer op de Naussaukade en op de brug. Dat wordt in de nieuwe situatie anders. Dan komen er brede fietsstroken op de brug en een vrijliggend fietspad op de Nassaukade.' Een buurtbewoner vindt dat een goed idee. 'Het was gewoon de hoogste tijd. Er zaten veel deuken in de weg. Dat soort dingen moeten gewoon, wat ruimer voor de fietsers enzo. Dus ik vind het wel oké.'

Omgevingsmanager Willeke Adriaanse vertelt in AT5's Het Verkeer wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren. 'Inmiddels kun je de contouren zien van de fiets- en voetpaden en zit ook de onderlaag voor het asfalt erin, zowel op de brug als op de kruising. Komend weekend sluiten we de kruising helemaal af om de nieuwe laag asfalt aan te brengen', aldus de omgevingsmanager.

Buurtbewoners

Mensen die in de buurt wonen vertellen hoe zij de werkzaamheden ervaren. 'Ik woon hier om de hoek. De werkzaamheden zijn heel onhandig. Ik heb ook een auto en ik fiets natuurlijk en je moet de hele tijd omfietsen. Het is altijd wat hier natuurlijk.' Een meisje die met haar moeder en zusje op zoek was naar cadeautjes vindt de omstandigheden ook niet zo fijn. 'Ik merk dat het hier niet zo lekker ruikt en ik kan niet zoveel horen omdat het geluid heel hard is hier.' Een werkman ervaart dat heel anders. 'De lucht went, ik ruik het niet meer.'

Dit weekend afsluiting en omleiding

'De afsluiting begint vrijdagavond om 20:00 uur en duurt tot maandagochtend', vertelt Adriaanse. 'De gevolgen voor het verkeer zijn dan fors. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk over de Nassaukade en ook niet door de Tweede Hugo de Grootstraat. Dat betekent omleidingen voor zowel autoverkeer, fietsers als voetgangers.' Maandagochtend is het kruispunt klaar en kan het verkeer er weer overheen.