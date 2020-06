Stad Oud-hoofdcommissaris: niet stilleggen demo door Halsema 'een vergissing'

Oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen noemt het niet stilleggen van de demonstratie op de Dam door burgemeester Halsema 'een vergissing'. Hij begrijpt dat zij niet met geweld heeft ingegrepen, maar volgens hem had ze het podium moeten beklimmen en de menigte naar huis moeten sturen.

Het is nog altijd het gesprek van de dag: had burgemeester Halsema bij de demonstratie op de Dam moeten ingrijpen? Joop van Riessen heeft jarenlang als hoofd van de Amsterdamse politie voor dit soort keuzes gestaan. Hij snapt dat Amsterdam is overdonderd door de grote opkomst. 'Dit was mij ook overkomen', zegt hij tegen AT5. 'Ineens stroomt de Dam vol en ben je te laat.' Een inschattingsfout is volgens hem dus snel gemaakt, maar hoe ga je dan verder? Halsema's antwoord was niet ingrijpen om escalatie te voorkomen. 'De enige manier waarop we hadden kunnen ingrijpen, is op een hele harde en gewelddadige manier', aldus de burgemeester bij Op1.

Daar is Van Riessen het niet mee eens. 'Er zit iets tussen: je kan iets met de menigte doen.' Dat weet hij uit eigen ervaring. Toen hij in 2000 hoofdcommissaris was, braken er rellen uit op het Mercatorplein. De ME stond klaar om in te grijpen, maar Van Riessen hield het tegen en pakte de megafoon en sprak de groep toe. 'Ik heb veel meegemaakt, maar dit is het bijzonderste moment uit mijn carrière. Het verbaasde mij ook, maar het werd stil en iedereen ging naar huis', vertelt hij.

Van Riessen op het Mercatorplein in 2000

