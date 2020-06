Wethouder Ivens: 'Auto eigenlijk enige manier waarop je relatief veilig naar Noord kan'

Wethouder Laurens Ivens heeft vandaag in de Stopera zijn zorgen uitgesproken over de verbinding tussen Noord en de rest van de stad tijdens de coronacrisis.

Dat deed hij tijdens een commissievergadering, waar het gebruik van de pont ook ter sprake kwam. 'Ik ben ook een Noorderling en ga ook naar bepaalde dingen gewoon niet', vertelde Ivens. 'Omdat je gewoon wat van de rest van de stad afgesloten bent, of anders gezegd, de stad is afgesloten van Noord. Ik vind dat een reëel probleem.'

'Dat voelt natuurlijk niet goed, want we willen het anders zien'

Hij wees, vanwege vragen van de PvdA, op het belang van de auto voor Noorderlingen. 'De auto is eigenlijk de enige manier waarop je relatief veilig van Noord naar het centrum kan of van het centrum naar Noord kan. Dat voelt natuurlijk niet goed, want we willen het anders zien.' Daarom kijkt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) volgens Ivens nu wat er nog, bijvoorbeeld met de pont, mogelijk is.

De Fietsersbond en VVD stelden eerder voor om de IJtunnel te gebruiken voor fietsverkeer, maar Dijksma liet vorige maand al weten dat dat geen goed idee is. Zo gebeurden er vorig jaar al acht eenzijdige ongelukken toen de tunnel tijdens de OV-staking een dag open was en moet het vrachtverkeer de IJtunnel gebruiken.