Parken worden weer drukker en viezer: 'Mensen moeten ergens anders kunnen recreëren'

Wie vanochtend in Park Schinkeleilanden wilde liggen, moest zich een weg banen door het afval dat de parkbezoekers gisteren hadden achtergelaten. 'Onze handdoeken lagen tussen het plastic.'

En ook eerder deze week, in bijvoorbeeld het Sloterpark, Westerpark en de Tuinen van West, was het flink smerig. Wat het vele afval laat zien: de parken worden weer drukker. En dat terwijl er volgens Giezen goede alternatieven zijn.

Parkeerplekken opofferen

'Je zou kunnen denken aan het afsluiten van straten, zodat mensen daar hun plek kunnen krijgen, of langs de waterkant meer ruimtes openstellen. Of parkeerplekken opofferen voor meer openbare ruimte. Zo creëer je meer ruimte om te recreëren buiten het park.'



En ook voor de mensen die per se in het park willen liggen heeft Giezen nog wel een tip. 'Stadsparken als het Vondelpark en Westerpark zijn het drukst. Je hebt ook mooie parken daarbuiten. Het Erasmuspark, Flevopark, Waterland. Er zijn goede alternatieven. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet met z'n allen op een kluitje gaan zitten.'

Maar de Vondelparkbezoekers die AT5 sprak, lijken niet erg happig om de volgende keer naar een ander park te gaan. 'Natuurlijk kom ik volgende keer weer. Het Vondelpark is het mooiste park van Nederland.'