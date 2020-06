Muziekgebouw aan 't IJ verhuist concerten naar het terras

' Musici missen het spelen voor publiek, het publiek mist de concerten', aldus algemeen en artistiek directeur Maarten van Boven.

Er is ruimte voor 140 mensen. Op en rond het terras geldt een 1,5-meterprotocol en er moet vooraf worden gereserveerd. Bij slecht weer worden de optredens afgelast of eventueel naar binnen verplaatst.

'Met onze partners, onder wie de Meervaart, de Cello Biënnale, het Grachtenfestival en Dekmantel hosten we kleinschalige programma’s op het terras, waarin we een blik werpen op de toekomst. Zo bieden we voor alle Amsterdammers weer een lonkend perspectief', aldus Van Boven.

De optredens vinden plaats op vrijdag- en zaterdagavond in juni, juli en augustus tussen 17 en 23 uur.