Zorgen om behoud groene gebieden van Amsterdam: 'Er wordt aan de scheggen geknabbeld'

De parken en groene gebieden in Amsterdam zijn zeer geliefd. Zeker in deze tijd hechten we nog meer waarde aan groen vlakbij huis. Dankzij acht grote groene gebieden aan de randen van de stad, scheggen genaamd, is het groen in Amsterdam voor iedereen bereikbaar. Deze scheggen reiken namelijk tot ver in de stad. Maar zorgen over het voortbestaan van de scheggen nemen toe.

'Amsterdam heeft een lange traditie van stad maken en tegelijkertijd groen maken' vertelt stadsecoloog Remco Daalder in AT5's Bouw Woon Leef. Ontwerpen van nieuwe wijken werden altijd vergezeld door parken of groene gebieden, zo is bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos bij de stadsuitbreiding van de jaren '30 aangelegd. Het was stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren die in de jaren dertig bij het bedenken van het Algemeen Uitbreidingsplan het standpunt innam dat elke Amsterdammer binnen tien minuten fietsen in de natuur moet kunnen zijn. Er werd besloten de acht grote groengebieden, de scheggen, zo min mogelijk te bebouwen. Maar door de grote bouwopgave waar Amsterdam nu voor staat, 75.000 woningen in de komende tien jaar, nemen de zorgen over het voortbestaan van de scheggen toe.