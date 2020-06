Durven Noorderlingen nog met de pont? 'Ik ben niet meer in het centrum geweest'

Sinds afgelopen maandag zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer en dus ook op de pont. Door al de versoepelingen wordt het steeds drukker op de veren, voelen bewoners uit Noord zich nog wel veilig om de oversteek naar het centrum te maken? Volgens wethouder verkeer Sharon Dijksma is dat veilig. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd.

AT5

'We hebben gezien dat, nu de capaciteit opgeschaald is, er meer mensen mogen komen in het openbaar vervoer en ook meer mensen gebruik van maken' zegt wethouder Dijksma. 'Zeker de pontverbinding wordt ook drukker, we houden dit nauwlettend in de gaten.' De mensen die AT5 spreekt bij de pont merken dat het drukker wordt, maar dat doet weinig met hun gevoel van veiligheid. 'Voorheen hadden we volle ponten zonder mondkapjes, toen droeg ik ook al een mondkapje en nu zeg ik: fijn dat iedereen een mondkapje op moet', zegt een fietser die een mondkapje opdoet.

Quote 'Noord hoort er gewoon bij, zij hebben recht op een goede verbinding' sharon dijksma, wethouder verkeer

Woensdag sprak wethouder Ivens als bewoner van Noord zijn zorgen uit over de veiligheid van de verbinding tussen het stadsdeel boven het IJ en de rest van de stad. De auto is volgens Ivens de enige manier waarop je relatief veilig van Noord naar het Centrum kan of andersom. 'We hebben het openbaar vervoer juist nu weer meer opengesteld, ook voor mensen met een vitaal beroep, onder de conditie dat dat veilig is. Diezelfde condities gelden ook voor het vervoer over de pont', zegt Dijksma als reactie daarop.

Quote 'Sinds de uitbraak ben ik eigenlijk niet meer in het Centrum geweest' bewoner noord