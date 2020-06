Stad Minder werk in de horeca, meer in de zorg: Susan laat zich omscholen

Een forse terugval in werkgelegenheid door de coronacrisis is onvermijdelijk. Dat verwacht uitkeringsinstantie UWV. In de regio Groot Amsterdam zal die terugval éxtra groot zijn, omdat er relatief veel mensen een beroep hebben dat zwaar wordt getroffen. Susan Werff had zo'n beroep, ze werkte namelijk in de horeca. In plaats van bij de pakken neer te zitten besloot ze zich te laten omscholen.

'Ik had een contract van zeven maanden, 32 uur in de week. Opeens hield het op, net voor de coronatijd. Toen ben ik direct de WW ingegaan.' En daarmee was Susan zeker niet de enige in de regio. In Groot Amsterdam steeg het aantal uitkeringen in april met zo'n 6000 naar ongeveer 26.000. Dat is een stijging van bijna 29 procent, tegenover bijna 17 procent in de rest van het land.

Quote 'Van ex-collega's hoor ik dat ze geen werk hebben, de huur niet meer kunnen betalen, de verzekering. Ze komen niet rond.' Susan Werff

Cijfers van het UWV laten verder zien dat 34 procent van alle werknemers in de regio in een sector werkt die te maken heeft met grote tot zeer grote krimp van werkgelegenheid, waar dit landelijk 32 procent is. Van die sectoren is de uitzendsector in Groot Amsterdam veruit de grootste, met 49.300 werknemers. Maar ook de horeca, een sector met 36.700 werknemers wordt dus hard getroffen. In beide sectoren is het aandeel van werknemers met een flexibel contract groot. Het zorgt er mede voor dat werknemers in die sectoren de klappen van de crisis nu al voelen. 'Ik heb ook nog contact met ex-collega's', vertelt Susan. 'Dan hoor ik dat ze geen werk hebben, de huur niet meer kunnen betalen, de verzekering. Zij komen niet rond.'

Quote 'Vooral in deze tijd van corona besef je: er is een flink tekort van mensen in de zorg' Susan werff