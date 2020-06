GroenLinks: 'Minister heeft burgemeester publiekelijk laten vallen'

De Amsterdamse fractie van GroenLinks is niet te spreken over de manier waarop minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de te drukke anti racisme-demonstratie op de Dam heeft gesproken.

Halsema stuurde Grapperhaus een paar minuten na 17.00 uur dat er veel meer mensen aanwezig waren dan verwacht en dat het veel demonstranten daardoor niet lukte om anderhalve meter afstand te houden. Ze schreef dat de demonstratie niet ontbonden zou worden, onder meer omdat de emoties te groot zouden zijn. 'Geheel mee eens', schreef Grapperhaus.

Informeert

'Ik lees uit het appverkeer dat de burgemeester de minister informeert over de situatie op de Dam', stelt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma. 'En met name over het besluit van de driehoek om op dat moment de demonstratie niet af te breken wat botste met de noodverordening en de coronamaatregelen.'

Wat Grapperhaus later die avond doet - hij zei dat de drukte op de Dam 'alle perken te buiten ging' - vindt ze niet juist. 'Dat de minister vervolgens zegt het "geheel eens" te zijn, en haar daarna publiekelijk laat vallen, is echt ongepast. Het heeft niks met afschuiven van verantwoordelijkheden te maken. Het gaat over ruggespraak met betrekking tot dilemma’s over de noodverordening en coronamaatregelen.'

Niet verantwoordelijk

Grapperhaus heeft in een brief aan de Kamer vandaag nogmaals benadrukt dat hij niet verantwoordelijk is voor demonstraties en dat hij daarom geen goedkeuring daarvoor verleent, of adviseert over de beslissingen die op lokaal niveau worden genomen. 'Het appbericht van de burgemeester van Amsterdam van 17:02 uur heb ik dan ook, zeker ook door de afsluitende woorden, logischerwijs beschouwd als een informatieve mededeling.'

Vanavond wordt er in de Tweede Kamer weer over de demonstratie gesproken, het debat is straks hier te volgen.