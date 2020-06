Vrouw bewusteloos geslagen in eigen woning door overvaller in Zuidoost

Drie mannen hebben op 11 mei een gewelddadige woningoverval gepleegd in de Simonshavenstraat in Zuidoost. Een van de bewoners werd bewusteloos geslagen.

Rond 11.30 uur belde een van de overvallers aan. Hij droeg een jasje van PostNL. Toen een bewoonster open deed, werd ze meteen naar binnen geduwd. De bewoonster werd, samen met een andere bewoonster, door de overvallers hardhandig tegen de grond gewerkt.

Grote chaos

Nadat ze om hulp riepen, kwam er een derde bewoonster naar beneden. 'In de woonkamer trof ze een grote chaos aan', laat de politie weten. 'Ze zag hoe de drie mannen de andere bewoonsters tegen de grond drukten en hun monden dicht probeerden te houden.'

De derde bewoonster trok de gezichtsbedekking van een van de mannen zijn gezicht. Hij ging er daarna vandoor, samen met een tweede overvaller. De bewoonster probeerde ook de gezichtsbedekking van de laatste overvaller weg te trekken. Hij sloeg haar daarna hard in het gezicht, waardoor ze haar bewustzijn verloor. Daarna vluchtte hij ook.

Signalementen

De drie zijn nog niet door de politie gevonden, daarom zijn hun signalementen vandaag vrijgegeven. Ze zijn alle drie tussen de 18 en twintig jaar oud. De eerste overvaller heeft een donkere huidskleur, is langer dan 1.60 meter, heeft zwart haar en droeg een Post NL-jas. De tweede heeft ook een donkere huidskleur, is ook langer dan 1.60 meter, heeft een brede neus en droeg een bril, zwarte pet en grijze bovenkleding. De derde heeft een licht getinte huidskleur, over zijn kleding en lengte is verder niets bekend.

Wie tips heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, dat kan ook anoniem. 'De bewoonster die de gezichtsbedekking bij de mannen wegtrok, raakte lichtgewond bij de woningoverval. Het incident heeft op haar en alle andere bewoonsters een zeer grote impact gehad en de recherche zet dus alles op alles om duidelijk te krijgen wie hier verantwoordelijk voor zijn geweest', aldus de politie.