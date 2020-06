Protesten boa's hebben resultaat: meer handhavers krijgen wapenstok

'Het is natuurlijk een overwinning en het voelt ook gewoon als erkenning', zegt een dolblije Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond tegen AT5. Boa's protesteren al ruim anderhalf jaar om meer verdedigingsmiddelen te krijgen, zoals onlangs op de Dam. Donderdag hadden de bonden een gesprek met minister Grapperhaus.

Lokale driehoek besluit

De nieuwe regels houden in dat de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie bepaalt of boa's een wapenstok krijgen. In de huidige regeling besluit de minister dit, op advies van de driehoek. Er zijn nu al wel handhavers die kunnen beschikken over een wapenstok, maar dat zijn er weinig.



Niet alle boa's zullen een wapenstok krijgen. Alleen de boa's die in situaties terecht kunnen komen die als gevaarlijk worden ingeschat, krijgen er een. Dit is een groot verschil met de huidige regeling. Op dit moment moet namelijk spraken zijn van herhaaldelijk fusiek geweld voordat een boa bewapend wordt. Bij het nieuwe veiligheidscriterium wordt dus een inschatting gemaakt van de situatie waarin boa's terecht kunnen komen.

Pepperspray

'In Amsterdam zou het zomaar relatief makkelijk kunnen worden om een wapenstok aan een boa toe te kennen', legt Lakenman uit wat dit voor de boa's in de stad betekent. 'Dit omdat situaties in Amsterdam sneller aan het veiligheidscriterium voldoen', zegt Lakenman. 'Vaak moeten wij wachten op politieversterking en dan zijn verdedigingsmiddelen gewenst.'



Bij de protesten van de boa's ging het ze niet alleen om een wapenstok, ook de vraag om pepperspray is groot. Of de boa's daar ook beschikking over krijgen is nog even afwachten. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.



De minister bespreekt de nieuwe regels op 8 juni met de Tweede Kamer. De boa's zullen op korte termijn beginnen met pilots.