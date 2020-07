Groene parels in de stad: 'We proberen zoveel mogelijk op te eten van zo'n plant'

Veel van ons voedsel komt uit het buitenland en wordt duizenden kilometers naar Nederland vervoerd. Dit geeft een belasting voor het milieu. Er komen in Amsterdam daarom steeds meer initiatieven om dichter bij huis voedsel te verbouwen. In het AT5-programma Amsterdam Informeert duiken we het voedselbos in op zoek naar eetbare planten en oogsten we een jonge knoflook in de moestuin. En van zo'n knoflookplant kan je meer eten dan je denkt.

In de supermarkt betaal je een paar euro voor een bakje bessen. In het voedselbos groeien ze in overvloed laat Solomon zien. 'Het is hier een bessenparadijs voor aalbessen, kruisbessen en zwarte bessen.'

Het voedselbos maakt deel uit van het project Urbaniahoeve. In samenwerking met bewoners en lokale initiatieven legt Urbaniahoeve eetbare landschappen aan in de stedelijke openbare ruimte. 'Het doel van het voedselbos is gratis eten voor iedereen, het vasthouden van water, biodiversiteit creatie, een habitat voor allerlei goede insecten en een super prettige plek voor iedereen die er omheen woont', aldus Solomon.

Achter broedplaats De IJsbrand in Noord bevindt zich het voedselbos. Vol trots neemt initiatiefnemer Debra Solomon ons mee het bos in om te laten zien wat hier allemaal groeit en bloeit. 'Dit was ooit een parkeerplaats. De grote bomen die waren er al maar de 44 fruitbomen, honderden bessenstruiken, alle eetbare bodembedekking, medicinale planten en bladgroen hebben we aangeplant en die zaaien zichzelf nu voort.'

We kopen ons eten in de supermarkt en je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt

Voedseltuin IJplein

Van het ruige voedselbos gaan we naar de voedseltuin op het IJplein. De voedseltuin is een gezamenlijke moestuin voor en door buurtbewoners. Het grootste deel van de biologisch geteelde groente en kruiden gaat naar de Voedselbank.

Wat direct opvalt is het plezier waarmee de vrijwilligers aan het schoffelen en onkruid wieden zijn. Twee meiden die vanwege de coronacrisis minder werk hebben in de horeca ontfermen zich over de bietjes. 'Zo zijn we lekker buiten, leren we alles over tuinieren en en kunnen we ondertussen bijkletsen.'

Dat je er van leert beaamt een jongen die hier elke dinsdagochtend te vinden is. 'Ik vind het heel interessant om te leren wat er in een tuin gebeurt. We kopen natuurlijk ons eten in de supermarkt en je hebt geen idee wat er gebeurt.'

Een vrijwilliger die al lange tijd in de voedseltuin werkt is blij dat er nu zoveel jonge vrijwilligers bijkomen. Ze vindt het belangrijk dat mensen het besef krijgen dat je veel meer van een plant kunt eten dan je in eerste instantie denkt. Zo trekt ze een knoflookplant uit de grond en laat zien dat je de hele stengel kunt eten. Van de groene puntjes wordt knoflooksoep gemaakt en uiteindelijk vormen zich na het drogen in de bol de teentjes. 'We proberen dus zoveel mogelijk te eten van zo'n plant.'