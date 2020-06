Verpleeghuizen overdonderd door aanstaande versoepeling bezoekregeling

Zorgverleners in de stad zijn overdonderd door het nieuws dat het kabinet verpleeghuizen per 15 juni al wil openstellen voor meerdere bezoekers per bewoner. Dat is een maand eerder dan verwacht. 'Het overviel ons heel erg'.

Amstelring, Cordaan en Amsta laten aan AT5 weten verrast te zijn. Een paar weken geleden zei het kabinet dat verpleeghuizen vanaf 25 mei - indien mogelijk - 1 bezoeker per bewoner mochten toelaten. Uiterlijk 15 juni zouden alle verpleeghuizen daar aan moeten voldoen.

Binnenkort al meerdere bezoekers mogelijk

Na dat nieuws bleek al snel dat de datum van eind mei voor veel verpleeghuizen in de stad veel te vroeg was. Ze waren net gewend aan de datum van 15 juni toen Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen woensdag ineens iets nieuws zei.

'Wat we de afgelopen weken hebben besproken: zou het nou ook mogelijk zijn om dan ook weer gelijk - als je dat een tijdje hebt geprobeerd - meerdere bezoekers mogelijk te maken. En daar is de afspraak over gemaakt om dat ook weer per 15 juni mogelijk te maken. Een maand eerder dus.'

'Zeer verrast'

'Ik was zeer verrast', reageert Monique Spreitzer, klantmanager bij Amsta. Samen met haar collega's is ze de afgelopen weken druk bezig geweest alle verpleeghuizen van Amsta 'coronaproof' te maken voor uiterlijk 15 juni.

'We hebben sinds gisteren twee locaties geopend voor 1 bezoeker per bewoner. Alle andere locaties zijn dat allemaal aan het voorbereiden en die horen nu opeens: 'Ik ga volgende week open voor 1 bezoeker, maar vanaf de week daarop moet ik het alweer heel anders gaan organiseren, want dan mogen er meer mensen op bezoek komen.'