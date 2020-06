Rijksmuseum viert honderd jaar tuinieren in Amsterdamse schooltuintjes

Elke vrijdag komt de schoolklas van de Oostelijke Eilanden naar het Rijksmuseum om te zien hoe hun tuintje erbij staat. Vandaag is het tijd voor de oogst en wordt er onder andere sla en tuinkers uit de tuin gehaald. In de regen. En dat is niet helemaal waar de kinderen op gehoopt hadden. Maar, zo verzekert een van de leerlingen: 'De planten vinden dit wel heel leuk.'



Dieuwertje werkt als schooltuinjuf in de schooltuinen en benadrukt hoe belangrijk het tuinieren voor de kinderen is. 'Het is zo breed. Ze leren natuurlijk over de natuur, over hoe planten groeien, maar het is veel breder, er komt bijvoorbeeld ook heel veel ruimtelijk inzicht bij kijken', vertelt Dieuwertje.

Ter ere van het honderdjarig bestaan van de schooltuinen heeft Joris Bijdendijk, chefkok van restaurant Rijks, het kinderkookboek 'Het geheim van de tuin' geschreven. Vandaag kookt hij samen met de kinderen een heerlijke salade uit het boek met ingrediënten uit de tuin. 'Weer of geen weer, je kunt altijd lekker eten uit de tuin.'