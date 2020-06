Kick Out Zwarte Piet over veranderde mening Rutte: 'Dat is niet voldoende'

Premier Mark Rutte heeft zijn persoonlijke standpunt over Zwarte Piet bijgesteld. Het besef dat kinderen in Nederland zich tijdens het Sinterklaarfeest gediscrimineerd voelen deed hem gisteren in de Tweede Kamer toegeven: dat is het laatste wat je wil. De in Amsterdam begonnen beweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP) hoopt dat de premier nu ook daden bij zijn woorden zal voegen.

'Wij zijn blij met het vooruitstrevend inzicht', zegt Naomie Pieter van KOZP. 'Maar dat is niet voldoende. 'Het wordt tijd dat hij hier echt beleid op gaat maken. Er zijn mensen die zijn getraumatiseerd door het strijden voor rechtvaardigheid, door het strijden voor de afschaffing van Zwarte Piet. Mensen zijn sinds 1930 bezig!'

Vandaag benadrukte Rutte dat echt alleen zijn persoonlijke standpunt is veranderd en dat hij hier geen kabinetsbeleid van wil maken. KOZP zou graag met de premier in gesprek gaan om hem van gedachte te doen veranderen.

KOZP ziet Zwarte Piet als een symbool voor institutioneel racisme in Nederland. De rol van de premier in het uitbannen daarvan is volgens hen heel belangrijk. 'We zijn vooral benieuwd naar zijn plannen. Dus wat gaat hij doen om institutioneel racisme aan te pakken?', vraagt Pieter zich af.

Demonstratie

KOZP is een van de organisaties die de demonstratie tegen racisme en politiegeweld afgelopen maandag op de Dam initieerde. Sindsdien vinden er in verschillende steden in Nederland demonstraties plaats. Of er binnenkort weer in Amsterdam gedemonstreerd wordt wil de beweging niet zeggen. Pieter: 'Dat is iets wat kort van tevoren bekend wordt gemaakt, dus daar kan ik geen uitspraken over doen.'