Stad Advocaat Natacha Harlequin over slavernijverleden: 'Van mij mogen ze wegblijven met hun excuses'

Het is een onderwerp dat in de Keti Koti maand weer explicitet aan de orde komt: de excuses voor het slavernijverleden. Waarom zijn die er nog niet? En zullen die er ooit komen? Het antwoord op die vraag hangt niet alleen af van de politiek, maar ook van juridische processen. Daarom is presentator Rayen Halfhide afgereisd naar Den Haag om te praten met advocaat Natacha Harlequin.

Harlequin begon haar carrière in Amsterdam en via een advocatenkantoor in Utrecht is ze in Den Haag terecht gekomen. De strafrechtadvocaat zet zich ook al jaren in voor de zwarte gemeenschap en is nauw betrokken bij NiNsee en de Black Achievement Month. Ze heeft onder andere bij NPO Radio 1 en Ladies Night aan tafel gezeten om te praten over racisme en discriminatie.

Quote 'Maak excuses op plaatsdelict, in Paramaribo' Roy Groenberg, stichting Eer & Herstel

Wel of geen excuses Afgelopen maandag tijdens de opening van de Keti Koti maand kwam het onderwerp ook weer aan bod toen Roy Groenberg van stichting Eer & Herstel het volgende zei: 'Mijn stichting heeft aan de gemeente Amsterdam gevraagd de excuses niet in het Oosterpark te doen, maar op plaatsdelict. In Paramaribo'. De gemeente zou dit jaar haar excuses aanbieden tijdens het Keti Koti festival op 1 juli, maar door de coronacrisis is dit uitgesteld. Volgens Natacha is dat een complex verhaal. 'Ik denk dat ze niet eens weten waar ze moeten beginnen', zegt ze. Om bijvoorbeeld bij de rechter een specifiek verzoek in te dienen moet je namelijk weten waarvoor, voor wie en met welk doel. Dat alleen al is volgens Natacha moeilijk te formuleren. Ook vindt ze dat er vooral niemand mag worden uitgesloten als er excuses komen. Natacha vraagt zich af of de politiek dat ooit goed zal kunnen doen. 'Laten we eerlijk zijn, zullen ze het ooit goed doen', vraagt ze zich hardop af. 'Als je een excuus krijgt, is het dan ooit goed genoeg? Van mij mogen ze wegblijven met hun excuses.'

Quote 'Je mag ook gewoon toegeven dat je iets niet wist' Natacha harlequin, advocaat

Erkenning Voor Natacha is erkenning waar je moet beginnen. Zij zou graag zien dat er meer wordt verteld over hoe Nederland is opgebouwd. 'Desnoods kijk je er samen naar en dat je gewoon eerlijk zegt: ''joh, dat wist ik niet''. Je mag ook gewoon toegeven dat je iets niet wist.'

Quote 'Een zwart persoon was gewoon een goed dat je je kon toe-eigenen' NATACHA HARLEQUIN, ADVOCAAT