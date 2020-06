In de Transvaalbuurt in Oost heeft een vrachtwagen vanmiddag enige tijd vastgezeten onder een spoorbrug.

De spoorbrug was blijkbaar lager dan de bestuurder van de vrachtwagen had ingeschat, want toen hij onder de brug door wilde rijden, kwam hij klem te zitten.



Om de vrachtwagen weer los te krijgen werd de lucht uit de banden gelaten. Daarmee kun de wagen weer onder de brug vandaan komen. De truck heeft schade opgelopen door het incident, maar kon wel weer verder rijden.