Zorgen bij horecabranche ondanks heropening: 'Denk dat faillissementsgolf er echt nog aankomt'

Afgelopen maandag mocht de Amsterdamse horeca weer voorzichtig open. Het was voor veel ondernemers een verademing na een lange periode met dichte deuren. Bij grote horecazaken met terrassen was het meteen druk. Voor kleine cafés en bruine kroegen zonder grote buitenruimte blijven het ondanks de heropening moeilijke tijden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich dan ook zorgen.

'Het was natuurlijk hartstikke leuk dat we weer open konden', zegt Sven Sallaerts, eigenaar van café De Tulp. En die blijdschap is te begrijpen, want door zijn grote terras op het Marie Heinekenplein, kwamen er direct weer veel mensen naar De Tulp.



Voor Jan de Beer, eigenaar van café De Wetering was het lastiger. Normaal gesproken moet hij het hebben van de klanten die binnen komen zitten, maar daar is nu minder plek. 'Ik heb nu een tijdelijke terrasvergunning om buiten wat neer te zetten, maar het is veertien graden, er zit niemand buiten nou.'

Faillissementsgolf

De Beer heeft dus in elk geval nog de mogelijkheid om mensen buiten te ontvangen, voor veel andere zaken is dat een stuk moeilijker. 'Voor de kleinere zaken blijft het gewoon heel lastig', vertelt Nicolette Bosschieter, bestuurslid van KHN.

'Sommige kroegen zijn zelfs niet eens opengegaan omdat ze geen terras hebben en die anderhalve meter binnen in hun zaak niet zagen zitten.' KHN maakt zich ondanks de heropening dan ook nog steeds grote zorgen. 'Als deze rust aanhoudt, is het over drie maanden helemaal "stop". Ik denk dat die faillissementsgolf er echt nog aankomt.'

Kopzorgen

Ook het naleven en handhaven van de coronamaatregelen geeft extra kopzorgen. Er komt flink wat werk bij voor de ondernemers. 'Je bent controleur van iemands gezondheid', vertelt De Beer. 'Dat kan gewoon niet, maar je moet het doen. En je moet de administratie bijhouden en telefonist spelen.'

Ook voor Sallaerts is het nog zoeken. 'We vinden het lastig om een goede positie aan te nemen in hoe we moeten handhaven. Je merkt toch dat gasten zelf de regels interpreteren en dat ze toch wat dichter tegen elkaar aanschuiven als je je omdraait. Het is voor ons moeilijk om continu als een soort politieagent te moeten optreden.'

'We lopen zeker niet de polonaise met z'n allen', zegt Sallaerts verder. 'Maar ik denk wel dat het een stap in de goede richting is.' De afgelopen week geeft ook De Beer vertrouwen. 'Anders was ik niet open gegaan. Ja dus.'