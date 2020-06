Man steelt scooter van politie en rijdt in op motoragent

Een 21-jarige man moet voor zeven maanden de cel in onder andere omdat hij vorig jaar een scooter van de politie stal. Een aantal dagen later probeerde hij na een diefstal uit een auto te vluchten voor de politie en reed met een andere scooter in op een motoragent die daardoor gewond had kunnen raken, zo oordeelde de rechter.

In zijn vluchtpoging reed de man op roekeloze wijze dwars door de Plantagebuurt. Zo ging hij tegen het verkeer in, reed hij over de stoep en over voetgangersbruggen, racete hij langs voordeuren en portieken en scheerde hij rakelings langs een vol terras.

Risicovolle uitwijkmanoeuvre

Een motoragent achtervolgde de dief. Op het moment dat de agent naast de scooter kwam te rijden, maakte de dief een stuurbeweging richting de motor, waardoor de agent een risicovolle uitwijkmanoeuvre moest maken om niet ten val te komen.

Uiteindelijk werd de dief wel in de boeien geslagen. Hij bleek veel meer op zijn kerfstok te hebben. Zo heeft hij sieraden geheeld en de opbrengsten daaruit witgewassen. De rechter heeft in de uitspraak meegewogen dat de man eerder veroordeeld is voor diefstallen en geweldpleging.