Touringcarbedrijven gaan meer passagiers vervoeren: 'Antwoord overheid blijft uit'

Touringcarbedrijven gaan net als spoorvervoerders en luchtvaartbedrijven weer meer passagiers vervoeren. In een touringcar worden straks dertig personen toegelaten, mits zij een mondkapje dragen en meewerken aan een gezondheidscheck, maar zonder de anderhalve meter afstand te handhaven. Want dat is praktisch onmogelijk.

In een touringcar voor vijftig personen mogen nu maximaal twaalf mensen zitten, op basis van het afstandscritrium van anderhalve meter. Meering, die ook ook in het bestuur zit van de brancheorganisatie KNV, ziet met lede ogen aan dat de anderhalve meter-regel in treinen, ander openbaar vervoer en vliegtuigen al overboord is gezet, maar dat die voor touringcars nog wel steeds geldt.

'Mondkapjes zijn verplicht en we doen een gezondheidscheck voordat mensen instappen. Dat is meer dan er in het openbaar vervoer gebeurt'

'We hebben als KNV een protocol opgesteld voor veilig vervoer in coronatijden. Mondkapjes zijn verplicht en we doen een gezondheidscheck voordat mensen instappen. Dat is meer dan er in het openbaar vervoer gebeurt', zegt Meering. Het probleem ligt volgens hem bij de noodverordeningen van veiligheidsregio's, daarin wordt voor touringcarbedrijven vooralsnog geen uitzondering gemaakt op de het afstandcriterium. Daarvoor is door KNV wel een verzoek gedaan bij de rijksoverheid.

Handhaven noodverordening

'We hebben met de vakbond een zeer streng protocol opgesteld, zoals de overheid dat van ons gevraagd heeft. Maar de politie handhaaft de noodverordening en neemt ons protocol daarin niet mee', aldus Meering. 'We hebben ons voorstel bij de overheid neergelegd, maar een antwoord blijft uit. We zien op dit moment geen andere mogelijkheid dan de groepsgrootte van de overheid te gaan volgen.'

Per 1 juli gaat de maximaal toegestane groepsgrootte mogelijk naar honderd personen. In principe zou het bedrijf dan weer kunnen rijden met volle bussen. Maar of dat meteen ook gebeurt is nog maar de vraag, want dat is afhankelijk van het feit of mensen weer op vakantie durven te gaan.

Duidelijkheid nodig

'We zijn een sterk onafhankelijk familiebedrijf, maar drie maanden stilstaan, dat heeft een forse impact. Ik zie kansen voor de zomer. Maar wij zijn afhankelijk van buitenlandse reizigers veelal uit Azië en Noord-Amerika. Voor grote reisorganisaties is het van belang dat de regels voor ons duidelijk zijn', vertelt Meering.